بنين تُحبط محاولة انقلاب.. والجيش يستعيد السيطرة ويؤمّن الرئيس

وفي المقابل، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري مقرب من الرئيس تأكيده أن "الوضع تحت السيطرة، وأن المجموعة المتمردة لم تتمكن من الوصول إلى مقر إقامة الرئيس أو القصر الرئاسي"، مشيرًا إلى أن "عملية تطهير تجري حاليًّا لإعادة الاستقرار الكامل".