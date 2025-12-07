بنين تُحبط محاولة انقلاب.. والجيش يستعيد السيطرة ويؤمّن الرئيس

أعلن وزير الداخلية في جمهورية بنين، الحسن سيدو، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة نجحت في إحباط محاولة انقلابية نفذتها مجموعة من الجنود.
وقال سيدو في بيان رسمي إن القوات استعادت السيطرة بعد أن قام عدد من العسكريين بالسيطرة على التلفزيون الرسمي، وأعلنوا من خلاله إقالة الرئيس باتريس تالون، وحل الحكومة.
وأكد وزير الخارجية، أوليشيجون أدجادي باكاري، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "الوضع تحت السيطرة"، مضيفًا أن "المجموعة التي نفذت المحاولة صغيرة، وأن الغالبية من الجيش والحرس الوطني لا تزال موالية للدولة".
وأضاف باكاري أن منفذي المحاولة سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي، الذي انقطع بثه لدقائق معدودة.
وكانت مجموعة عسكرية قد ظهرت صباح اليوم على شاشة التلفزيون الوطني، معلنة حل الحكومة وإقالة الرئيس، في خطوة اعتبرت ضمن سلسلة انقلابات شهدتها منطقة غرب أفريقيا.
وأعلنت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس"، في بيان متلفز، أنها اجتمعت صباح الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، وقررت إقالة الرئيس تالون من منصبه، وتعيين الليفتنانت كولونيل باسكال تيجري رئيسًا للجنة.
وفي المقابل، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري مقرب من الرئيس تأكيده أن "الوضع تحت السيطرة، وأن المجموعة المتمردة لم تتمكن من الوصول إلى مقر إقامة الرئيس أو القصر الرئاسي"، مشيرًا إلى أن "عملية تطهير تجري حاليًّا لإعادة الاستقرار الكامل".