مجزرة نابلس.. 10 شهداء و102 إصابة بينها 7 خطيرة برصاص قوات الاحتلال

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن عدد المصابين وصل إلى 102؛ بينهم 7 في حالة حرجة، موزعين على مستشفيات: رفيديا الحكومي 47 إصابة بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 20 إصابات إحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 15 إصابة بينها ثلاثة بحالة حرجة، ومستشفى الاتحاد النسائي 9 إصابات، والعربي التخصصي 11 إصابة.