"حماس" تدعو إلى تحقيق دولي في تنفيذ إسرائيل إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسله لوكالة "فرانس برس"، إنه "ليس على علمٍ حالياً بالحادث الموصوف"، مضيفاً أنه يحتاج إلى مزيدٍ من التفاصيل "لتقديم صورة أوضح".