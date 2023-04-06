إغلاق أكبر منصة قرصنة معلومات في العالم.. وخبراء: بهذه الطريقة احمِ حساباتك

إذا شعر شخص ما بأن جهازه الإلكتروني مثل الحاسوب أو الهاتف الذكي قد تعرض لفيروس أو برمجيات خبيثة؛ عليه أن يتبع الخطوات التوجيهية لسلطة الأمن السيبراني في دولته.

وبشكل عام، فالمطلوب ضمان أن يكون الجهاز مزودًا بالتحديثات الجديدة الخاصة بالأمن الرقمي قدر الإمكان، ولا ينبغي على المستخدم تجاهل أي تنبيهات بشأن تحديث الأمن الرقمي، وينصح في هذا الإطار بتشغيل التحديثات التلقائية في الجهاز إن توفرت.