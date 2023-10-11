"إسرائيل" تدمر الجامعة الإسلامية في غزة.. والسلطة الفلسطينية تستنكر

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "إن الجامعة الإسلامية التي كان من المفترض أن تعمل لترسيخ العلم والتقدم في غزة تحولت تحت حكم حماس إلى مركز مهم للقوة السياسية والعسكرية في التنظيم، وتعمل الجامعة على تأهيل وتدريب وتطوير وإنتاج الوسائل القتالية".