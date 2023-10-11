"إسرائيل" تدمر الجامعة الإسلامية في غزة.. والسلطة الفلسطينية تستنكر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء) تدمير الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، بزعم "العمل كمركز تأهيل وتدريب رئيسي لمهندسي حركة حماس".
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "إن الجامعة الإسلامية التي كان من المفترض أن تعمل لترسيخ العلم والتقدم في غزة تحولت تحت حكم حماس إلى مركز مهم للقوة السياسية والعسكرية في التنظيم، وتعمل الجامعة على تأهيل وتدريب وتطوير وإنتاج الوسائل القتالية".
وأرفق "أدرعي" تغريدته بمقطع فيديو لتدمير الجامعة.
من جهتها، استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني، الاستهداف المباشر بالقصف لمباني ومرافق الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر في قطاع غزة، وهو ما تسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية للجامعتين.