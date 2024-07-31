الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الغارات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

من جانبها، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، عن قلقها البالغ إزاء القصف الذي تبنته إسرائيل على الضواحي الجنوبية لبيروت، مجددة التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للوضع الراهن، داعية إسرائيل ولبنان إلى الاستفادة من جميع السبل الدبلوماسية للسعي لوقف الأعمال العدائية، ومشيرة إلى أنها تواصل اتصالاتها الوثيقة مع الأطراف الرئيسية المعنية من أجل أن يسود الهدوء.