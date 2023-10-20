الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل" تتحدى القوانين الدولية بطريقة سافرة

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال وتحت غبار دمارها في قطاع غزة تواصل تعميق الاحتلال والاستعمار في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتشديد قبضتها وعدوانها على الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييق على حياتهم، كما حدث مؤخراً في مخيم نور شمس الذي تعرّض لأبشع حملة تدمير في البنية التحتية ومقومات وجود الإنسان الفلسطيني في داخله، والذي خلف أكثر من 13 شهيداً وعشرات المصابين والجرحى، إضافة للتصعيد الحاصل في جرائم سرقة الأراضي وشق المزيد من الطرق الاستعمارية بداخلها والتغول الحاصل من قبل مجموعات المستعمرين وإرهابها ضد الفلسطينيين سواء على الطرق أو مركباتهم أو منازلهم.