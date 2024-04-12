29 قتيلًا بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.