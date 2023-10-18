"احتجاج وانعدام أفق".. لماذا ألغيت القمة الرباعية بين "بايدن" و"عبدالله" و"السيسي" و"عباس"؟

وتعكس ردود فعل القادة الثلاثة على المجزرة، بالإضافة إلى الاحتجاج، أن الأجواء لم تعد مهيأة لعقد القمة الرباعية، ولا يوجد أفق أمامها للخروج بقرارات مهمة لوقف الحرب، التي يتحمّل تبعاتها المدنيون الفلسطينيون في غزة، وهذه هي الأسباب الحقيقية لإلغائها، وقد بيّنها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قائلًا: "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر، وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد هذه القمة الأربعاء، على أن تُعقد القمة في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب، ووقف هذه المجازر، ووقف سفك الدم، ووقف تلك الحرب وهذا العدوان، الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية"، مضيفًا: "إذا عُقِدَت هذه القمة نريد لها أن تنتج مخرجًا واحدًا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات".