الصحة بغزة: 1200 شهيد وأكثر من 5600 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

أفادت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع لتصل إلى 1200 شهيد وأكثر من 5600 جريح؛ وذلك بحلول اليوم السادس من العدوان على القطاع.