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الصحة بغزة: 1200 شهيد وأكثر من 5600 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع
قالت: جُل هذه الأرقام يعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ
أفادت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع لتصل إلى 1200 شهيد وأكثر من 5600 جريح؛ وذلك بحلول اليوم السادس من العدوان على القطاع.
وقال وكيل وزارة الصحة في القطاع الدكتور يوسف أبو الريش: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالى 5600".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي: "جُل هذه الأرقام يعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".
وفي وقت سابق أعلنت "الصحة" أن "المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".
وأضافت أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرًا على حياة الجرحى والمرضى، ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".