تحطم طائرتين عسكريتين هنديتين .. ومقتل طيار وإصابة اثنين

وأوضحت القوات الجوية، في بيان، أن الطائرتين اللتين تحطمتا أقلعتا صباحاً من قاعدة "جواليور" بولاية ماديا براديش في مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران، وفقاً لـ"فرانس برس".