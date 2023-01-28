تحطم طائرتين عسكريتين هنديتين .. ومقتل طيار وإصابة اثنين

قُتل طيار بالجيش الهندي وأصيب اثنان آخران، في حادث تحطم طائرتين يُرجح اصطدامهما خلال مناورات جنوب العاصمة نيودلهي، بحسب ما أفادت القوات الجوية الهندية.
وأوضحت القوات الجوية، في بيان، أن الطائرتين اللتين تحطمتا أقلعتا صباحاً من قاعدة "جواليور" بولاية ماديا براديش في مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أن إحدى الطائرتين تحطمت في غابات باهادجاره وسط الولاية، على مسافة 300 كيلومتر جنوب نيودلهي.
من جهتهم، ذكر شهود أن الحادث وقع بين طائرتين إحداهما من طراز "سوخوي سو-30" وعلى متنها طياران، والأخرى "ميراج 2000" فرنسية الصنع تقل طياراً.