أوكرانيا لن تستهدف أراضي روسية بالأسلحة الغربية بعيدة المدى

شهدت أوكرانيا عمليّات قصف روسيّة كثيفة، غداة تلقّيها وعودًا بالحصول على أسلحة غربيّة طويلة المدى، مؤكّدةً في الوقت نفسه صدّ هجومٍ على مدينة باخموت في الشرق بعدما وصفها الرئيس الأوكراني بأنّها "حصن".
إلى ذلك، أكّد وزير الدفاع الأوكراني، الأحد، أنّ الأسلحة بعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.
وقال أوليكسي ريزنيكوف، خلال مؤتمر صحافي في كييف، "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة (المقدمة من) الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، لكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا".
وشدد وزير الدفاع الأوكراني على أن ما وصفه "تردّد" الدول الغربية في تسليم أوكرانيا مقاتلات "سيكلف مزيداً من الأرواح" بحسب الوزير.
وقال ريزنيكوف إن بلاده تتوقع هجوماً روسياً كبيراً هذا الشهر، لكن كييف لديها الاحتياطيات الكافية من العدة والعتاد لصد قوات موسكو حتى لو لم تصل أحدث الإمدادات العسكرية الغربية كلها في الوقت المناسب.
وأضاف، أن روسيا قد تشن الهجوم الجديد لأسبابٍ "رمزية" مع اقتراب الذكرى الأولى لغزوها، لكن مواردها غير جاهزة من الناحية العسكرية.