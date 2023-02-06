أوكرانيا لن تستهدف أراضي روسية بالأسلحة الغربية بعيدة المدى

وقال أوليكسي ريزنيكوف، خلال مؤتمر صحافي في كييف، "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة (المقدمة من) الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، لكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا".