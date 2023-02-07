فرار 20 سجيناً تابعين لتنظيم داعش من سجن شمال سوريا

قال مصدر في السجن لوكالة فرانس برس، إن سجناء تمرّدوا في سجن بشمال غرب سوريا في أعقاب زلزال تركيا وسوريا المميت.
وأكّد المصدر أنه فرّ 20 سجينًا على الأقل من السجن الذي كان أغلبه أعضاءً في تنظيم داعش الإرهابي، ويُعتقد أن الهاربين من أعضاء التنظيم.
وذكر المصدر أن سجن الشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية يضم نحو ألفي نزيل بينهم نحو 1300 يشتبه في كونهم من مقاتلي داعش.
ويضم السجن أيضاً مقاتلين من القوات التي يقودها الأكراد.
وقال المسؤول في سجن راجو الذي تسيطر عليه الفصائل الموالية لتركيا "بعد زلزال تركيا وسوريا تضرر راجو وبدأ السجناء في التمرد وسيطروا على أجزاءٍ من السجن".
وأضاف المصدر أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.9 درجة أعقبته عشرات الهزات الارتدادية في المنطقة تسبّب في أضرارٍ للسجن وتصدع الجدران والأبواب.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إنه لا يمكنه التحقق مما إذا كان السجناء قد فروا، لكنه أكّد وجود تمرد.