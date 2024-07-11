السودان.. اشتباكات ضارية بين الجيش و"الدعم السريع" في سنار
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم (الخميس) بمدينة سنار جنوب شرق البلاد.
وذكر شهود عيان أن قوات الدعم السريع هاجمت المدينة من المحورين الجنوبي والغربي، مع سماع أصوات انفجارات قوية وتصاعد أعمدة الدخان، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف الشهود أن قوات الجيش تمكنت من صد موجتين من هجمات قوات الدعم السريع منذ ساعات الصباح الأولى.
من جانبه، قائد قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني بمدينة سنار فتح العليم الهادي، في صفحته عبر "فيسبوك": "إن الأبطال يسطرون أروع الملاحم ويدحرون المليشيا، ويكبدونها خسائر في الأرواح والعتاد والعدو يولي هارباً'.
وبين "الهادي" أن قوات الجيش تمكنت من استلام 4 قطع مدفعية إلى جانب تدمير 9 مركبات قتالية.
وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، بما في ذلك مقرّ رئاسة الحكومة وقيادة الجيش بالولاية، بعد أن توغّلت إلى منطقة جبل موية الاستراتيجية، التي تربط كوستي وربك بولاية النيل الأبيض والمناقل، آخر معاقل الجيش بولاية الجزيرة وسط السودان، بينما احتفظ الجيش بمدينة سنار التي تحمل نفس اسم الولاية وتعد مركزها التجاري.