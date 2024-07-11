السودان.. اشتباكات ضارية بين الجيش و"الدعم السريع" في سنار

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، بما في ذلك مقرّ رئاسة الحكومة وقيادة الجيش بالولاية، بعد أن توغّلت إلى منطقة جبل موية الاستراتيجية، التي تربط كوستي وربك بولاية النيل الأبيض والمناقل، آخر معاقل الجيش بولاية الجزيرة وسط السودان، بينما احتفظ الجيش بمدينة سنار التي تحمل نفس اسم الولاية وتعد مركزها التجاري.