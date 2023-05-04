"التعاون الإسلامي" تعترف بإنشاء أذربيجان نقاط تفتيش على طريق لاتشين– خانكندي

وأكدت على الدعوة التي أطلقها مجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته 49 التي عقدت في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والدورات السابقة، إلى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أسس الاعتراف المتبادل واحترام الحدود المعترف بها دوليًا وعدم المساس بسيادة وسلامة أراضي كل طرف للآخر.