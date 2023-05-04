"التعاون الإسلامي" تعترف بإنشاء أذربيجان نقاط تفتيش على طريق لاتشين– خانكندي

اعترفت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار المشروع لأذربيجان والخطوة التي اتخذتها بإنشاء نقاط تفتيش حدودية، ضمن الأراضي الواقعة تحت سيادتها، ردًا على التهديدات ووفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
وأشارت المنظمة إلى البيان الثلاثي الموقّع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا الاتحادية بتاريخ 10 نوفمبر 2020 والذي تم الإعلان فيه، عن إنهاء جميع الأنشطة العسكرية، داعية وفق البيان الثلاثي أرمينيا إلى احترام سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.
وأقرت أمانة المنظمة بأن ضمان أمن الحدود يعتبر أحد مسؤوليات حكومة أذربيجان وشرطًا ضروريًا لتحقيق الأمن القومي وسيادة الدولة وفرض القوانين، وذلك وفقًا للبيان الثلاثي، الذي يتوجب على أذربيجان ضمان الأمن والسماح بحرية الحركة للمواطنين والعربات وحركة الشحن عبر طريق لاتشين- خانكندي.
وأكدت على الدعوة التي أطلقها مجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته 49 التي عقدت في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والدورات السابقة، إلى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أسس الاعتراف المتبادل واحترام الحدود المعترف بها دوليًا وعدم المساس بسيادة وسلامة أراضي كل طرف للآخر.