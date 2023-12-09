الاحتلال يطالب سكّان 5 مناطق في غزة بالنزوح عنها بشكل عاجل

وذكر أن "القتال والتقدم العسكري للجيش في منطقة خان يونس، لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، وأن محور صلاح الدين في هذه المقاطع يشكّل ساحة قتال، وبالتالي من الخطورة الوصول إليه".