الاحتلال يطالب سكّان 5 مناطق في غزة بالنزوح عنها بشكل عاجل

أصدر جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "السبت"، تحذيرًا عاجلًا إلى سكان 5 مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بضرورة إخلائها.
وطالب المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي"، في منشور عبر منصة "إكس"، سكّانَ جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في شمال غزة، بإخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل عبر شارعَي خليل الوزير والوحدة، نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة.
وذكر أن "القتال والتقدم العسكري للجيش في منطقة خان يونس، لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، وأن محور صلاح الدين في هذه المقاطع يشكّل ساحة قتال، وبالتالي من الخطورة الوصول إليه".
وأضاف: أن "الجيشَ يتيح تنقّلَ المدنيين عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، وأن التنقل من منطقة رفح وخان يونس في اتجاه دير البلح ومخيمات المنطقة الوسطى من القطاع، متاح عبر شارعَي الرشيد البحر والشهداء في دير البلح".