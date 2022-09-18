المملكة تُواصل تقديم خدماتها الإغاثية والطبية بمخيّم الزعتري بالأردن

كما عُمل 118 تحليلًا لـ46 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وأُجريت 44 صورة أشعّة لـ27 مريضًا، كما أُعطي 24 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ8 مرضى، وصُرف دواء الأمراض المزمنة لـ14 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 4 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 134 وصفة طبية.