شبح الحرب العالمية.. تصاعد التوترات بين الكوريتين والحرب الروسية الأوكرانية ينذر بوقوعها

وذكرت أجهزةُ الاستخبارات الكورية الجنوبية أن حوالي 3 آلاف جندي كوري شمالي يتدرّبون حاليًّا في روسيا، ومن المتوقّع نشرهم قريبًا على جبهات القتال في أوكرانيا. تأتي هذه التطورات بينما تسعى كوريا الجنوبية وبولندا، العضو في الناتو، لتنسيق جهودهما ضد ما وصفوه بالـ"استفزازات" التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.