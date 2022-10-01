كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باليستياً.. رابع عملية إطلاق خلال أسبوع

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بكوريا الجنوبية، في بيان، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً صوب الساحل الشرقي، في رابع عملية إطلاق تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع.