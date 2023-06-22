"التعاون الإسلامي" تناشد وقفًا شاملًا لإطلاق النار في السودان مع اقتراب عيد الأضحى

وقال "طه": "إن إعلان الالتزام من قبل جميع الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار خلال أيام العيد المبارك يوفر الفرصة لإطلاق بادرة أمل لجميع أبناء الشعب السوداني بتحقيق الوقف الشامل لأعمال القتال والعنف، والاستفادة من منبر المبادرة السعودية- الأمريكية في التفاوض؛ بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم والعمل على إيجاد التسوية السلمية باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم لهذه الأزمة، وبما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلم والاستقرار".