بينهم ميشيل أوباما وروبرت كينيدي جونيور.. "فوربس" تطرح 5 شخصيات كبديل لبايدن في مواجهة ترامب

يعد السيناتور المستقل بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، هو العضو الأطول خدمة في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي، وقال ساندرز، الذي يكبر بايدن بسنة، في مذكرة لعام 2022 إنه لم يستبعد الترشح للرئاسة في عام 2024 في حالة إجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة، لكنه منذ ذلك الحين، تعهد بالخروج من السباق وأيّد بايدن، وقد ترشح ساندرز في الانتخابات التمهيدية لعامَي 2016 و2020 لكنه فشل في الانتخابات التمهيدية أمام هيلاري كلينتون وبايدن، والآن يخشى بعض الديمقراطيين أن يؤدي وصفه لنفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، إلى الإضرار بفرصه في الفوز بالانتخابات العامة أمام ترامب.