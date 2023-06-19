"غوتيريش" يحذر من أن السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، من أن السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة.
وخلال مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات إلى السودان حيث تتواصل الحرب منذ أكثر من شهرين، قال "غوتيريش" أمام المشاركين في المؤتمر: "إن حجم غرق السودان في الموت والدمار وسرعته غير مسبوقين، ومن دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".
وأعرب عن قلقه إزاء البعد العرقي للعنف في ولاية غرب دارفور بالسودان.
ولفت إلى أن مهاجمة المدنيين على أساس انتماءاتهم العرقية قد يرقى لحد الجرائم ضد الإنسانية.