"غوتيريش" يحذر من أن السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة

وخلال مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات إلى السودان حيث تتواصل الحرب منذ أكثر من شهرين، قال "غوتيريش" أمام المشاركين في المؤتمر: "إن حجم غرق السودان في الموت والدمار وسرعته غير مسبوقين، ومن دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".