أول تعليق رسمي من "حماس" على مقترح الهدنة للحرب في غزة

وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس، أن "حماس" تدرس المقترح و”عندما يُصاغ إلى خلاصة نهائية سنعلن موقفنا تجاهها مع التركيز على أن موقفنا سيكون مستنداً إلى تقديرنا لمصالح شعبنا، وحرصنا على وقف العدوان عليه بأسرع وقت”.