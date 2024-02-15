العدوان يستمر لليوم 132.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدد من الصواريخ حي تل الهوا ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين في صفوف الفلسطينيين، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، بفعل إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية على كل من يتحرك في الحيين.