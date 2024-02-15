العدوان يستمر لليوم 132.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

استُشهد، اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت وكالة وفا للأنباء باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، عقب استهداف صاروخي لعدد من منازل المواطنين في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، ونُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
واستُشهد 6 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على منطقة تل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان في جباليا والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.
كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدد من الصواريخ حي تل الهوا ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين في صفوف الفلسطينيين، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، بفعل إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية على كل من يتحرك في الحيين.
وقصفت مدفعية الاحتلال منازل في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
وفي مدينة خان يونس، تعرضت أحياء وسط وغرب المدينة لقصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أطلقت المسيرات الإسرائيلية الرصاص على مستشفى ناصر، فتقتل وتصيب من بداخله من المرضى والنازحين.
أما في رفح فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على المنطقة الغربية من المدينة ومنطقة الشريط الحدودي جنوب المدينة أوقعت إصابات في صفوف النازحين الذين نُقلوا إلى مستشفيات المدينة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة للشهر الخامس على التوالي ويحصد أرواح المدنيين، ويدمر المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنية التحتية في القطاع.