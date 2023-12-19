أكثر من ربع مليون نازح أصيبوا بالأمراض المعدية في قطاع غزة

وأشارت إلى أن تقارير صحية لمستشفيات قطاع غزة، سجلت نحو 190 ألف نازح أصيبوا بأمراض الجهاز التنفسي في مراكز الإيواء؛ وذلك بسبب حالة البرد وحلول فصل الشتاء، وانعدام سبل التدفئة في مراكز الإيواء، التي يقيم في المركز الواحد منها نحو 14 ألف نازح، ممن احتموا بتلك المراكز من القصف الإسرائيلي المستمر لليوم 74 على التوالي.