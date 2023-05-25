القضاء الأمريكي يحكم بالسجن 18 عاماً على قائد ميليشيا شارك في اقتحام الكابيتول

قضت محكمة أمريكية اليوم (الخميس)، بالسجن 18 عاماً على قائد ميليشيا أمريكية يمينية متطرفة هو ستيوارت ردوس بتهمة إثارة الفتنة، في عقوبة هي الأشد التي تصدر إلى الآن في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.