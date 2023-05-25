العالم
القضاء الأمريكي يحكم بالسجن 18 عاماً على قائد ميليشيا شارك في اقتحام الكابيتول
يشكل تهديداً دائماً وخطيراً على البلاد
قضت محكمة أمريكية اليوم (الخميس)، بالسجن 18 عاماً على قائد ميليشيا أمريكية يمينية متطرفة هو ستيوارت ردوس بتهمة إثارة الفتنة، في عقوبة هي الأشد التي تصدر إلى الآن في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.
وقال القاضي الفيدرالي آميت ميهتا مبرراً الحكم الشديد الصادر بحق مؤسس ميليشيا "أوث كيبرز": "إنك تشكل تهديداً دائماً وخطراً على البلاد"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وفي 6 يناير 2021 اقتحم الآلاف من أنصار ترامب مقرّ السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونجرس من تكريس هزيمة الرئيس الجمهوري بولاية ثانية والمصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.