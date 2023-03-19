العراق يُوقِّع اتفاقًا أمنيًّا مع إيران لحماية الحدود المشتركة

وجدَّد "السوداني" خلال استقباله "شمخاني" التشديد على موقف بلاده الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على أي من دول الجوار، أو أن يكون العراق مسرحًا لوجود الجماعات المسلحة.