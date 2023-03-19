العراق يُوقِّع اتفاقًا أمنيًّا مع إيران لحماية الحدود المشتركة

وقَّع العراق اليوم الأحد اتفاقًا أمنيًّا مع إيران، يستهدف حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون في مجالات أمنية عدة.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن الاتفاق وقَّعه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بحضور رئيس الوزراء العراقي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وجدَّد "السوداني" خلال استقباله "شمخاني" التشديد على موقف بلاده الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على أي من دول الجوار، أو أن يكون العراق مسرحًا لوجود الجماعات المسلحة.