رئيس وزراء النيجر يحذر: العقوبات ستسبب "ضررًا شديدًا" اقتصاديًا واجتماعيًا

وأكد "محمدو" أن النيجر "دولة تعتمد كثيرًا على شراكتها الدولية"، موضحًا أن "النصف الأخير من العام" يتم تدبيره "بصفة عامة... بمساعدة الميزانية التي تأتينا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خصوصًا، وأيضًا من الوكالة الفرنسية للتنمية".