وصف التوصل إليه بلحظة تاريخية.. ما إجراءات نظام الهجرة الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي؟

بعد مفاوضات طويلة استمرّت نحو ثلاث سنوات، توصّل الاتحاد الأوروبي، اليوم "الأربعاء"، إلى اتفاق لإصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، ينتهج إجراءات تقوم على تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنًا، والحدّ من أعداد الوافدين؛ فما هي تلك الإجراءات التي حدت بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية "إيلفا يوهانسون" إلى اعتبار التوصل للاتفاق لحظة تاريخية؟
يتضمّن الاتفاقُ سلسلةً من الإجراءات، تشمل القيام بمراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود، لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، وتوفير آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطًا كبيرة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ويشكل نصُّ الاتفاق، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر "أيلول" 2020، والذي يجب أن يدخل حيّزَ التنفيذ العام المقبل، محاولةً جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن مُنيت محاولة سابقة في 2016 بالفشل في أعقاب أزمة اللاجئين.
ولا يزال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميًّا على موافقة المجلس "الدول الأعضاء" والبرلمان الأوروبي، فيما أثار انتقادات منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتغطي القوانينُ الحالية في دول الاتحاد، فحصَ المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات؛ وفقًا لـ"رويترز".