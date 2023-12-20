وصف التوصل إليه بلحظة تاريخية.. ما إجراءات نظام الهجرة الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي؟

بعد مفاوضات طويلة استمرّت نحو ثلاث سنوات، توصّل الاتحاد الأوروبي، اليوم "الأربعاء"، إلى اتفاق لإصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، ينتهج إجراءات تقوم على تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنًا، والحدّ من أعداد الوافدين؛ فما هي تلك الإجراءات التي حدت بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية "إيلفا يوهانسون" إلى اعتبار التوصل للاتفاق لحظة تاريخية؟