روسيا وبريطانيا واليابان يدعون لهدنة إنسانية.. و"الكرملين": الوضع في غزة كارثي

دعت روسيا وبريطانيا واليابان، اليوم الثلاثاء، إلى "هدنة إنسانية" خلال الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على غزة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية للقطاع المحاصر.
ففي موسكو دعا الكرملين، اليوم الثلاثاء، إلى "هدنة إنسانية" خلال العملية العسكرية لقوات الاحتلال في قطاع غزة ووصف الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي دوري "من المهم جدًا أن تكون هناك هدن إنسانية خلال الحرب على غزة".
ووصف بيسكوف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي".
وأضاف "وفق سكاي نيوز عربية" أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين لضمان إمكانية وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة.
وكانت اليابان وبريطانيا دعتا، اليوم الثلاثاء، أيضًا إلى "هدنة إنسانية" في غزة، في بيان مشترك لوزراء خارجية ودفاع البلدين.
وجاء في بيان الوزيرين الياباني والبريطاني أن "حل الدولتين هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام العادل والدائم".