ألبانيا.. قمة بين الاتحاد الأوروبي والبلقان لتعزيز الشراكة في مواجهة روسيا

تعقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 قمة الثلاثاء في تيرانا مع قادة دول غرب البلقان الست؛ لتعزيز شراكة باتت تعتبر أساسية أكثر في إطار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
تصدّرت سياسة التوسيع عادة جدول الأعمال في الأشهر الماضية كما أكد المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي في بلغراد الجمعة، داعيًا الاتحاد الاوروبي إلى "الإبقاء على هذا الزخم" و"أن يكون على مستوى التوقعات".
يقول لوكاس ماسيك الباحث المشارك في معهد جاك ديلور: إن أحد تحديات هذه القمة سيكون تحديدًا "تأكيد مرحلة جديدة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان والتي كانت في شكل من أشكال الركود وخيبة الأمل من الجانبين".
القمة ستكون تأكيد مرحلة جديدة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان والتي كانت في شكل من أشكال الركود وخيبة الأمل من الجانبين.