ألبانيا.. قمة بين الاتحاد الأوروبي والبلقان لتعزيز الشراكة في مواجهة روسيا

تصدّرت سياسة التوسيع عادة جدول الأعمال في الأشهر الماضية كما أكد المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي في بلغراد الجمعة، داعيًا الاتحاد الاوروبي إلى "الإبقاء على هذا الزخم" و"أن يكون على مستوى التوقعات".