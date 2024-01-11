"الخارجية الفلسطينية": آن أوان الانتصار للعدالة الدولية.. ادعموا خطوة جنوب إفريقيا

واعتبرت أن ما شجع ويشجع "إسرائيل" وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكريين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال الفيتو، وإمداد "إسرائيل" بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلًا من تحمّل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.