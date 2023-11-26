روسيا تعلن تدمير مُسيّرات أوكرانية استهدفت 4 مناطق

أعلنت روسيا، اليوم (الأحد) إسقاط مُسيّرات أوكرانية فوق أربع مناطق روسية بينها موسكو، واعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف متجّهين نحو أراضيها.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهجمات بـ"المسيّرات" استهدفت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا ومناطق قريبة من موسكو"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أن "الدفاع الجوي دمّر أربع طائرات مُسيّرة أوكرانية فوق أراضي مناطق بريانسك وسمولينسك وتولا، ومُسيّرات أخرى فوق منطقة موسكو".
وبينت الوزارة أن "الدفاع الجوي الروسي رصد ودمّر صاروخين أوكرانيين في الأجواء فوق المياه في منطقة بحر آزوف".
وتأتي الهجمات الأوكرانية بعد يوم من تعرّض كييف لما وصفته بأكبر هجوم بمسيّرات روسية منذ بدء غزو البلاد في فبراير 2022.