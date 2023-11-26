روسيا تعلن تدمير مُسيّرات أوكرانية استهدفت 4 مناطق

أعلنت روسيا، اليوم (الأحد) إسقاط مُسيّرات أوكرانية فوق أربع مناطق روسية بينها موسكو، واعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف متجّهين نحو أراضيها.