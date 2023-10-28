الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بقتل 400 فلسطيني تقريبًا في ليلة واحدة بعد عزل القطاع عن العالم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة: إن عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 7703 قتلى منذ السابع من أكتوبر، بينهم 3595 طفلًا، إضافة إلى 19743 مصابًا.
وأضاف أنه خلال الساعات الماضية قُتِل 377 فلسطينيًّا في القطاع غالبيتهم من النازحين الذين أُرغِموا على التوجه لمناطق آمنة في جنوب قطاع غزة.
وأكد تلقي وزارة الصحة 1800 بلاغ عن مفقودين بينها 1000 بلاغ عن أطفال تحت الأنقاض.
وناشد "القدرة" خريجي الطب والتمريض، والأطباء والممرضين المتقاعدين، بالتوجه إلى المستشفيات والمراكز التي تستقبل الجرحى، بسبب العجز في الكادر الطبي مقابل العدد الكبير من الجرحى.
وأضاف: "حوّل القصف الإسرائيلي خلال الليل القطاع إلى كرة من النار".