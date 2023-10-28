الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بقتل 400 فلسطيني تقريبًا في ليلة واحدة بعد عزل القطاع عن العالم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة: إن عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 7703 قتلى منذ السابع من أكتوبر، بينهم 3595 طفلًا، إضافة إلى 19743 مصابًا.