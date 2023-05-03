حتى 1 مايو.. 550 قتيلاً و5 آلاف إصابة حصيلة اشتباكات السودان

أصدرت وزارة الصحة السودانية تقريراً للخسائر البشرية من جرّاء الصراع الدائر في البلاد خلال الفترة من 15 أبريل حتى يوم 1 مايو 2023 بالمراكز والولايات.
وأوضح التقرير، وجود هدوء في كل الولايات عدا ولايتَي الخرطوم ووسط دارفور، حيث ما زالت هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الاشتباكات.
وبيّن التقرير أنه تمّ تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 1 مايو دون تسجيل أي حالة وفاة بالمستشفيات، فيما سُجّلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور، علماً بأن مجموع الإصابات التي تمّ تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان بلغ 4926 حالة إصابة و550 حالة وفاة.