حالتا اغتيال وإصابتان و46 انتهاكًا.."إسرائيل تلاحق حارسات الحقيقة"

وذكرت الوزارة، أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت 33 صحفية، في وقت تصدرت فيه القدس باقي المدن الفلسطينية من حيث عدد الانتهاكات، بواقع 31 انتهاكاً، وأشارت إلى تسجيلها 281 اعتداءً إسرائيلياً بحق الصحفيات منذ عام 2016، وحتى منتصف 2022.