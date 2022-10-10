ميدفيديف يؤكد أن الضربات الروسية على أوكرانيا ليست إلا "الحلقة الأولى"

وقال لوكاشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين "إن تدريب ناشطين بيلاروسيين متطرفين في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، أصبح تهديدًا مباشرًا". واتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي بالسعي إلى "تفاقم الوضع".