ميدفيديف يؤكد أن الضربات الروسية على أوكرانيا ليست إلا "الحلقة الأولى"

دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن "عديدة" أخرى صباح الاثنين، فيما دعت الرئاسة الأوكرانية المواطنين إلى "البقاء في الملاجئ".
من جهته، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".
في المقابل، دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي دميتري ميدفيديف إلى "التفكيك الكامل" للسلطة السياسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الضربات على أوكرانيا ليست إلّا "الحلقة الأولى".
اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الاثنين، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا بتدريب بيلاروسيين "متطرفين" لشن هجمات "إرهابية"، بعدما أعلن عن خطط لنشر قوات مشتركة مع موسكو.
وقال لوكاشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين "إن تدريب ناشطين بيلاروسيين متطرفين في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، أصبح تهديدًا مباشرًا". واتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي بالسعي إلى "تفاقم الوضع".
ولفت رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة 51 في العاصمة الأوكرانية.
وقال في مقطع فيديو نشره على تويتر: "لا يزال التهديد بضربات جديدة قائمًا"، داعيًا الشعب الأوكراني إلى الاحتماء في حال انطلاق الإنذارات المضادة للطائرات.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال من جهته إن 11 منشأة مهمة تضررت صباح الاثنين في ثماني مناطق وفي العاصمة كييف.