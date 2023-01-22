وفاة تونسي أشعل النار في نفسه احتجاجًا على طرده من العمل

أعلنت السلطات التونسية، اليوم (الأحد) عن وفاة مواطن تونسي يبلغ من العمر 41 سنة؛ إثر إضرامه النار مساء أمس في جسده أمام مقر ولاية نابل شمال شرقي تونس؛ احتجاجًا على طرده من العمل، وهو ما أعاد إلى أذهان التونسيين حادثة إضرام محمد البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية، النار في جسده قبل نحو 13 سنة.