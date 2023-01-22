وفاة تونسي أشعل النار في نفسه احتجاجًا على طرده من العمل

أعلنت السلطات التونسية، اليوم (الأحد) عن وفاة مواطن تونسي يبلغ من العمر 41 سنة؛ إثر إضرامه النار مساء أمس في جسده أمام مقر ولاية نابل شمال شرقي تونس؛ احتجاجًا على طرده من العمل، وهو ما أعاد إلى أذهان التونسيين حادثة إضرام محمد البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية، النار في جسده قبل نحو 13 سنة.
وذكرت إذاعة "ديوان أف أم" المحلية، أن الضحية حضر مساء أمس أمام مقر الولاية الولاية وسكب مادة سائلة على جسده وأضرم فيه النار، قبل أن يتدخل مواطنون ورجال أمن موجودون على مقربة منه، لإطفاء النيران التي أتت على أجزاء من جسده، ثم نقله إلى أقرب مستشفى.
وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في نابل بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة وأسبابها.