الناخبون اليونانيون يُدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية

وكان حزب "الديمقراطية الجديدة" بزعامة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد فاز في الجولة الأولى التي أجريت في 21 مايو الماضي بفارق 20 نقطة عن حزب "سيريزا اليساري" برئاسة أليكسيس تسيبراس؛ لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف؛ مما استلزم إجراء جولة ثانية.