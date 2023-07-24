على أوروبا دفع 100 مليار دولار.. "ترامب": سأنهي الحرب عند عودتي لرئاسة أمريكا!

ولدى سؤاله عما إذا كان سيوقف المساعدات إلى أوكرانيا، أجاب بأنه يسعى إلى إنهاء الحرب، وقال إن الأولوية الأولى له في حال أصبح رئيسًا في عام 2024؛ هي ضمان أن تدفع أوروبا أكثر في تمويل الجهود الدفاعية الأوكرانية ضد روسيا، عوضًا عن تحمّل الولايات المتحدة كلفة الأمر وحدها.