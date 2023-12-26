روسيا تعترف بتضرُّر سفينة إنزال كبيرة لها من هجوم أوكراني على القرم

أقرّت روسيا، اليوم "الثلاثاء"، بتضرُّر سفينة تابعة لها من هجوم أوكراني على "فيودوسيا" في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها.
وذكر المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" للصحافيين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ من قبل وزير الدفاع "سيرغي شويغو"، بالأضرار التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشركاسك" خلال هذه الضربة، من دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها بيّنت وزارةُ الدفاع الروسية أن السفينة تضرّرت ليلًا خلال هجوم شنّته القوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة صواريخ كروز؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان سلاح الجوّ الأوكراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه "دمر" هذه السفينة، التي تنقل طائرات مسيّرة من صنع إيران من نوع "شاهد" تستخدمها موسكو في النزاع.