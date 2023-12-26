روسيا تعترف بتضرُّر سفينة إنزال كبيرة لها من هجوم أوكراني على القرم

وكان سلاح الجوّ الأوكراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه "دمر" هذه السفينة، التي تنقل طائرات مسيّرة من صنع إيران من نوع "شاهد" تستخدمها موسكو في النزاع.