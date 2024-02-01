جهود التوصل إلى هدنة تتكثف وسط معارك عنيفة في غزة

تتكثّف الجهود الخميس من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بينما تواصلت المعارك بين الطرفين والقصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر في ظل وضع إنساني كارثي.
وأفاد شهود خلال الليل عن ضربات إسرائيلية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع، حيث تخوض القوات الإسرائيلية معارك على الأرض مع مقاتلي حركة حماس.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط 119 قتيلاً في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة بين مساء الأربعاء وصباح الخميس.
وقالت الوزارة إن هناك قصفًا باتجاه مستشفى ناصر في خان يونس “الذي يحاصره الاحتلال”، وإن الجيش الإسرائيلي ينفذ “اقتحامات” لمستشفى الأمل في المنطقة.
وتتهم حماس إسرائيل باستهداف المستشفيات لتعطيلها، وتقول إسرائيل إن حماس تستخدم النازحين والمرضى وطواقم المستشفيات “كدروع بشرية”.
وتحدث شهود عن قصف من زوارق حربية إسرائيلية على ساحل مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، حيث نزح أكثر من مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.