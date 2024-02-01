جهود التوصل إلى هدنة تتكثف وسط معارك عنيفة في غزة

تتكثّف الجهود الخميس من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بينما تواصلت المعارك بين الطرفين والقصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر في ظل وضع إنساني كارثي.