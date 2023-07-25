"قمة روسيا أفريقيا".. هل ينجح "بوتين" في كسر عزلة بلاده عبر بوابة القارة السمراء؟

يستضيف الرئيس فلاديمير بوتين، اعتباراً من بعد غدٍ (الخميس)، عدداً من قادة الدول الأفريقية في مدينة سان بطرسبرغ، في لقاء يسعى إلى كسر العزلة الدولية التي يحاول الغرب فرضها على روسيا، منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير 2022، وإظهار التوافق بين روسيا والدول الأفريقية على رغم الحرب في أوكرانيا، وإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الذي يثير مخاوف القارة السمراء، فهل ينجح "بوتين" في كسر العزلة وتنشط علاقات موسكو ببلدان القارة الأفريقية؟
تشير المعطيات الحالية لعلاقات روسيا الخارجية، فيما يتعلق بالعزلة التي سعى الغرب لفرضها على روسيا، أن خطوط التواصل ظلت مفتوحة بين موسكو وأطراف عدة مثل الصين وإيران، لكنها كانت أقل في المستوى مع أفريقية عديدة، رغم أن روسيا سعت منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إلى تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأفريقية على حساب نفوذ دول أخرى، مثل فرنسا في بعض بلدانها، عبر وسائل شتى منها، اتفاقات للتعاون العسكري، وحملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور مجموعة فاغنر العسكرية في بعض المناطق، التي تشهد نزاعات مسلحة، كما زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القارة مرتين منذ مطلع العام، ساعياً للتقريب بين الجانبين في مواجهة "الإمبريالية" الغربية.
وهناك تحدٍ آخر يواجه القمة، ويضيف صعوبة جديدة أمام روسيا في مساعيها الانفتاح على دول القارة الأفريقية وتعزيز علاقاتها بها، وهو انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما أثار قلق بلدان أفريقيا، التي تعتمد على أوكرانيا في توفير جزء كبير من احتياجاتها من القمح، صحيح أن روسيا سعت إلى تهدئة المخاوف الأفريقية، مؤكدة تفهّمها قلق دول القارة، لكن هل تستطيع أن تعوّض الحبوب الأوكرانيّة المورّدة إلى أفريقيا كما تعهد "بوتين"، الذي قال في مقال نشر أمس على الموقع الإلكتروني للكرملين: "أريد أن أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصًا أننا نتوقع مجددًا محصولاً قياسيًا هذا العام"؟
وتسبق قمة سان بطرسبرغ بنحو شهر، قمة مجموعة دول بريكس، التي تستضيفها جنوب أفريقيا، والتي لن يحضرها "بوتين" في ظل وجود مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، ولا يبدو بحسب المؤشرات السابقة أن روسيا ستنجح تماماً في كسر عزلتها الدولية النسبية من عبر أفريقيا وأن النجاح الذي ستحققه في هذا السياق سيكون مكلفاً؟