"قمة روسيا أفريقيا".. هل ينجح "بوتين" في كسر عزلة بلاده عبر بوابة القارة السمراء؟

وهناك تحدٍ آخر يواجه القمة، ويضيف صعوبة جديدة أمام روسيا في مساعيها الانفتاح على دول القارة الأفريقية وتعزيز علاقاتها بها، وهو انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما أثار قلق بلدان أفريقيا، التي تعتمد على أوكرانيا في توفير جزء كبير من احتياجاتها من القمح، صحيح أن روسيا سعت إلى تهدئة المخاوف الأفريقية، مؤكدة تفهّمها قلق دول القارة، لكن هل تستطيع أن تعوّض الحبوب الأوكرانيّة المورّدة إلى أفريقيا كما تعهد "بوتين"، الذي قال في مقال نشر أمس على الموقع الإلكتروني للكرملين: "أريد أن أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصًا أننا نتوقع مجددًا محصولاً قياسيًا هذا العام"؟