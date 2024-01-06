"رعب الإدانة بالإبادة".. بيان من إسرائيل لسفاراتها حول العالم: أوقفوا محاكمتنا دوليًّا!

أقرّت إسرائيلُ خطة عمل دبلوماسية وجهت من خلالها وزارة الخارجية سفارات الاحتلال بالضغط على الدول المضيفة لإصدار بيانات تنفي فيها اتهامات جنوب أفريقيا لتل أبيب أمام العدل الدولية بممارسة الإبادة الجماعية في غزة.
وحسب موقع "Axios": توضح البرقية التي أرسلتها الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس، إلى سفاراتها حول العالم؛ تفاصيل خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل؛ لممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم الحكم بوقف الحملة العسكرية في غزة.
وتشير البرقية، وفق "روسيا اليوم"، إلى أنّ "الهدف الاستراتيجي" لتلّ أبيب هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن جيش الاحتلال يعمل في القطاع وفقًا للقانون الدولي.
وجاء في البرقية: "نطلب بيانًا عامًّا فوريًّا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنًا وبشكل واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة، والتي لا أساس لها، ضد إسرائيل".
وفي البرقية: صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعترافَ علنًا بأن إسرائيل تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلًا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتصرفاتها دفاع عن النفس بعد الـ7 من أكتوبر.
كما صدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه التصريحات قبل الجلسة التي ستعقد في 11 يناير الجاري.
يُذكَر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائلَ إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.
ورفعت جنوبُ أفريقيا القضيةَ الأسبوع الماضي، وفي تقريرها من 84 صفحة تقول: إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تلّ أبيب بموجب اتفاقية حظر الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة بأنها: "أفعال مرتكبة بقصد القضاء التامّ أو الجزئي على مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وتقول جنوب أفريقيا: إن تصرفات إسرائيل في غزة "إبادة جماعية؛ لأنها تهدف إلى القضاء على جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع".
وطلبت جنوبُ أفريقيا من المحكمة اتخاذَ إجراءات مؤقّتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.