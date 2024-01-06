"رعب الإدانة بالإبادة".. بيان من إسرائيل لسفاراتها حول العالم: أوقفوا محاكمتنا دوليًّا!

وجاء في البرقية: "نطلب بيانًا عامًّا فوريًّا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنًا وبشكل واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة، والتي لا أساس لها، ضد إسرائيل".