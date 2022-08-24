ماذا حقق "بوتين" بعد نصف عام من الحرب؟ جرْد للخسائر والأرباح

التحرك العسكري الضخم على ثلاثة محاور أساسية عارض ما قاله "بوتين" الذي أعلن في كلمة من المرجح أنها كانت مسجلة، وتم بثها فجر الرابع والعشرين فبراير 2021 بدء "العملية العسكرية الخاصة ضدّ القوميين والمتطرفين الأوكرانيين" في منطقة دونباس، التي كانت أجزاء منها تخضع لسيطرة الانفصاليين منذ 2014، "بوتين" آنذاك قال إن "المواجهة لا مفرّ منها".