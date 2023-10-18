تبادل إطلاق نار على الحدود اللبنانية.. وصواريخ تستهدف قرى شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء القضاء على مجموعة أطلقت قذائف هاون انطلاقًا من لبنان، في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف على الحدود في ظل النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وتفصيلاً، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه رد في القطاع ذاته على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات استهدفت قرى شمال إسرائيل.
ودوّت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، في وقت سابق اليوم الأربعاء، وقال الجيش إن "تسع قذائف عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل"، وفقًا للعربية نت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنّه قتل أربعة مهاجمين على الأقل خلال محاولة تسلل على حدوده مع لبنان.
ومنذ بداية الحرب التي تلت هجومًا غير مسبوق شنّته حركة حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر، خلّفت الاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية نحو عشرين قتيلاً على الجانب اللبناني، معظمهم من المقاتلين، وأيضًا صحافي في وكالة رويترز واثنين من المدنيين.
أما في الجانب الإسرائيلي، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ويخشى المجتمع الدولي من توسّع الصراع بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الثلاثاء "نحن في حالة تأهّب ويقظة في الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأً جسيمًا، سنرد بقوة كبيرة".
وبدأت إسرائيل في إجلاء آلاف السكان من 28 بلدة شمال البلاد بعد اشتباكات على الحدود.