تبادل إطلاق نار على الحدود اللبنانية.. وصواريخ تستهدف قرى شمال إسرائيل

ومنذ بداية الحرب التي تلت هجومًا غير مسبوق شنّته حركة حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر، خلّفت الاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية نحو عشرين قتيلاً على الجانب اللبناني، معظمهم من المقاتلين، وأيضًا صحافي في وكالة رويترز واثنين من المدنيين.