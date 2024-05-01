الأردن تدين اعتداء مستعمرين على قافلتَيْ مساعدات متجهتين إلى غزة

وأشار إلى أن القافلتين تابعتا مهمتهما، بعد ذلك رغم الاعتداء، انطلاقًا من الحرص على إيصال المساعدات إلى غزة في ضوء الكارثة الإنسانية التي تواجهه، ووصلتا إلى وجهتيهما.