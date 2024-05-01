الأردن تدين اعتداء مستعمرين على قافلتَيْ مساعدات متجهتين إلى غزة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداء مستعمرين على قافلتَيْ مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة، إحداهما كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والثانية عبر معبر بيت حانون.
واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان، اليوم الأربعاء، أن فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات، والسماح بالاعتداء عليهما خرق غاشم لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة: إن اعتداء المستعمرين على القافلتين، وفشل سلطات الاحتلال في تأمين الحماية لهما ينسفان كل ادعاءاتها والتزاماتها بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك معبر بيت حانون.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حمّل "القضاة" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي واضح يدينها، ويفرض على "إسرائيل" تلبية التزاماتها القانونية، وتأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها.
وأشار إلى أن القافلتين تابعتا مهمتهما، بعد ذلك رغم الاعتداء، انطلاقًا من الحرص على إيصال المساعدات إلى غزة في ضوء الكارثة الإنسانية التي تواجهه، ووصلتا إلى وجهتيهما.
وكانت قافلتا المساعدات تعرضتا، فجر اليوم، إلى اعتداء من مستعمرين خلال توجههما نحو معبر بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم، وإلقاء بعض من حمولتهما في الشوارع ما سبّب أضرارًا مادية للشاحنات.