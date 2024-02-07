تحديث جديد.. مقتل أكثر من 25 شخصًا جرّاء انفجارَيْن في باكستان

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الانفجار الأول أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من عشرة أشخاص بجروح، مشيرةً إلى أنه نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية.