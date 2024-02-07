تحديث جديد.. مقتل أكثر من 25 شخصًا جرّاء انفجارَيْن في باكستان

لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح من جرّاء انفجارَيْن وقعا اليوم، أمام مكتبَيْن لحزبَيْن سياسيَّيْن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وذلك قبل يوم من إجراء الانتخابات العامة في البلاد.
وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الانفجار الأول أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من عشرة أشخاص بجروح، مشيرةً إلى أنه نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية.
وأضافت أن الانفجار الثاني نجم أيضًا عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية أوقفها مجهولون أمام مكتب الحزب، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 بجروح.
من جهته، أدان وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية جوهر إعجاز، التفجيرَيْن، مؤكدًا أن هذا التطور لن يؤثر في الانتخابات العامة المقررة إجراؤها يوم غد الخميس.