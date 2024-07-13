دماء على وجه المرشح للرئاسة الأمريكية.. بالفيديو: إطلاق نار على ترامب في تجمع انتخابي في بنسلفانيا

وقبل خروجه من المكان، سارع الرئيس السابق بتوجيه قبضته إلى الحشد من مؤيديه لإظهار أنه لم يصب بجروح خطيرة، بينما هرع عملاء الخدمة السرية إلى المسرح لإبعاده.