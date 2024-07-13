دماء على وجه المرشح للرئاسة الأمريكية.. بالفيديو: إطلاق نار على ترامب في تجمع انتخابي في بنسلفانيا

أطلقت أعيرة نارية في تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي دونالد ترامب في بنسلفانيا، وشوهد الرئيس السابق وقد غطت الدماء وجهه قبل أن يهرع إليه عملاء الخدمة السرية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدا أن دونالد ترامب أُصيب برصاصة في أذنه عندما أطلقت أعيرة نارية على الرئيس السابق في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.
وأمسك ترامب بجانب وجهه وتناثر الدم على خده بينما سمع العديد من أصوات الطلقات الناري.
وقبل خروجه من المكان، سارع الرئيس السابق بتوجيه قبضته إلى الحشد من مؤيديه لإظهار أنه لم يصب بجروح خطيرة، بينما هرع عملاء الخدمة السرية إلى المسرح لإبعاده.