خطوة خطوة.. دليل مبسط لمراحل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

وتمتلك كل ولاية عدداً معيناً من أصوات المجمع الانتخابي يعتمد جزئياً على عدد سكانها، ويبلغ إجمالي هذه الأصوات 538 صوتاً، وبالتالي فإن الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتاً أو أكثر، وهذا يعني أن الناخبين يقررون الانتخابات على مستوى الولاية بدلاً من الانتخابات الوطنية، ولهذا السبب من الممكن أن يفوز المرشح بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني -كما فعلت هيلاري كلينتون في عام 2016- ولكن لا يفوز في المجمع الانتخابي، وبالتالي يهزم في الانتخابات.